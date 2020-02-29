شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة .. الأهلى 0 × 0 صن داونز.. الشناوي ينقذ إنفراد في الدقيقة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365" متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال المقامة حاليا على ستاد القاهرة.

20: جونيور أجايي يقع في التسلل ويضيع انفراد بكرة خطيرة.

18: الأهلي يصل للمرة الثانية لمرمى صن داونز برأسية من مروان محسن.

17: الأهلي يلجأ للضغط الأمامي لاستخلاص الكرة.

16: رأسية مروان محسن تتحول لضربة مرمى.

15: ضربة حرة مباشرة للأهلي من الجبهة اليسرى لمرمى صن داونز.

14: الأهلي يلجأ للسيطرة على منتصف الملعب وصن داونز يعتمد دفاع المنطقة.

12: محمد الشناوي يقطع هجمة خطيرة لصن داونز.

10: ياسر ابراهيم ينقذ هجمة خطيرة من أمام مهاجم صن داونز.

09: صن داونز يحصل على ضربة حرة في كرة مشتركة مع السولية.

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07: الأهلي يشن هجمة من الجبهة اليسرى يقطعها صن داونز.

05: اصابة مروان محسن في كرة مشتركة مع حارس صن داونز.

04: ضربة حرة للأهلي لعرقلة جونيور أجايي من الجبهة اليسرى.

02: الأهلي يحاول الرد بهجمة عنترية من الجبهة اليمنى.

01: صن داونز يهدر انفراد في الدقيقة الأولي.



جماهير الأهلى فى مباراة صن داونز (5)



جماهير الأهلى فى مباراة صن داونز (10)

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013، واستبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، رمضان صبحى لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافى قبل العودة من جديد للمشاركة فى مباريات فريقه، فى الوقت الذى يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز.