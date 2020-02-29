- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الأهلى ضد صن داونز.. الأحمر : لاعبنا رقم واحد لاعبنا رقم 1 ..الحاضر والداعم دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي للنادى الأهلي ، صور لتوافد جمهور النادى قبل ساعات من موقعة صن داونز الهامة والمرتقبة فى ذهاب دور الثمانية فى بطولة دوري أبطال افريقيا.
وعلق الحساب الرسمي للنادى الأهلي عليها قائلا : لاعبنا رقم واحد لاعبنا رقم 1 ..الحاضر والداعم دائمً
ووفقاً لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأساسي الأقرب في مواجهة صن داونز سيكون كالتالي :
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاي، محمد مجدي قفشة ووليد سليمان ( أحمد الشيخ).
خط الهجوم : مروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ضد صن داونز.. الأحمر : لاعبنا رقم واحد لاعبنا رقم 1 ..الحاضر والداعم دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.