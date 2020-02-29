شكرا لقرائتكم الأهلى ضد صن داونز.. الأحمر : لاعبنا رقم واحد لاعبنا رقم 1 ..الحاضر والداعم دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي للنادى الأهلي ، صور لتوافد جمهور النادى قبل ساعات من موقعة صن داونز الهامة والمرتقبة فى ذهاب دور الثمانية فى بطولة دوري أبطال افريقيا. وعلق الحساب الرسمي للنادى الأهلي عليها قائلا : لاعبنا رقم واحد لاعبنا رقم 1 ..الحاضر والداعم دائمً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لجماهير الأهلى الغفيرة من داخل محطة مصر والتي وصلت لتؤازر الفريق ، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم ، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ووفقاً لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأساسي الأقرب في مواجهة صن داونز سيكون كالتالي : Advertisements حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول و محمد هاني. خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاي، محمد مجدي قفشة ووليد سليمان ( أحمد الشيخ). خط الهجوم : مروان محسن.

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