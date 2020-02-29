شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تعاقب رئيس التعاون واتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي محمد القاسم رئيس التعاون على خلفية تصريحاته بعد مباراة الديربي أمام الرائد في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ10 آلاف ريال، كما فرضت عقوبة مالية على اتحاد جدة قدرها 110 آلاف لقذف جماهيره علب مياه في مباراة الهلال.

وخرج القاسم بعد مباراة التعاون والرائد التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في تصريح إعلامي انتقد خلاله تقنية حكم الفيديو المساعد، وهو ما دفع اللجنة إلى فرض الغرامة المالية عليه.

وأشارت اللجنة إلى أن جماهير اتحاد جدة ألقت علب مياه على أرضية ملعب مباراة فريقها أمام مستضيفه الهلال في الجولة 19 من المسابقة وتم تغريم النادي الغربي 110 آلاف ريال.

وألزمت اللجنة نادي الفتح بدفع 15 ألف ريال بسبب تأخر حارسه حبيب الوطيان عن العودة إلى ملعب مباراة الفريق أمام أهلي جدة وهو ما تسبب بتأخير انطلاقة الشوط الثاني.