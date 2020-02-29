شكرا لقرائتكم طواف الإمارات للدراجات: خلو 167 مشاركاً من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي إن الفحوص التي خضع 167 مشاركا في طواف الإمارات للدراجات أثبتت خلوهم من فيروس كورونا بعد مخاوف من تعرضهم للعدوى بسبب وجود حالتي إصابة لمواطنين إيطاليين.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي يوم الخميس إنه نتيجة لذلك تم إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته.

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وقال الاتحاد الدولي للدراجات يوم الجمعة إن حالتي الإصابة بالفيروس كانتا في صفوف طاقم أحد الفرق المشاركة في السباق الذي اجتذب الكثير من أبرز المتنافسين.

وقالت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة "لا تزال السلطات الصحية تراقب الوضع الصحي.. حرصا على سلامة الجميع" مؤكدة أنها ستكشف عن بقية نتائج الفحوص قريبا.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب فيروس كورونا في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم.