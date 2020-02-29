شكرا لقرائتكم الفتح ينتفض ويقلب الطاولة على الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفتح انتفاضته بعدما قلب خسارته أمام الوحدة إلى فوز بنتيجة 3-2 ليحقق انتصاره الثاني على التوالي، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومالت الأفضلية للوحدة طوال النصف ساعة واستثمر سيطرته بتسجيله هدفين حيث افتتح مهاجمه المالي يوسف نياكاتي التسجيل عند الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي لويسغوستافو ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الوحدة هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي لويس غوستافو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعد تلقيه تمريرة من مواطنه إلتون جوزيه ليضع الكرة في شباك الفتح.

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وفي الدقائق الخمس الأخيرة فرض الفتح سيطرته وتمكن لاعبه الجزائري سفيان دبكة من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 42 وكثّف الفتح هجومه ونجح مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+4 بعدما حول عرضية زميله النرويجي غوستاف ويكهايم برأسه في شباك الحارس عبدالقدوس عطية.

وفي الشوط الثاني كثّف الفتح هجومه ونجح مدافعه الأوروغوياني ماتياس أغريغاراي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 66 بعدما حول عرضية زميله غوستاف ويكهايم برأسه في شباك الوحدة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 18 نقطة متقدماً الى المركز 14 وبفارق نقطة مؤقتاً عن اتحاد جدة صاحب المركز 13 والذي سيواجه ضيفه الشباب مساءً في ختام المرحلة، وبقي الوحدة على رصيده السابق 33 نقطة ليبقى في المركز الرابع.