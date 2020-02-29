شكرا لقرائتكم أيو يمنح كريستال بالاس فوزاً هاماً على برايتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل جوردان أيو هدفا متأخرا ليهدي كريستال بالاس الفوز 1-صفر على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليبقى صاحب الأرض دون انتصار في ثماني مباريات بالمسابقة في 2020.

وظهر الفريقان بشكل متواضع أمام المرمى في الشوط الأول وأخفق سولي مارش لاعب وسط برايتون في استغلال ثلاث فرص سهلة للتسجيل وتوترت الأجواء في الملعب بعد مشاجرة بين ويلفريد زاها مهاجم بالاس وإيزيكيل سكيلوتو لاعب برايتون البديل الذي تلقى بطاقة صفراء رغم وجوده خارج الملعب.

واقترب نيل موباي ولويس دانك من التسجيل لبرايتون عقب الاستراحة لكن أيو مهاجم بالاس هو من نجح في هز الشباك على عكس سير اللعب بعدما مرر كريستيان بنتيكي مهاجم بالاس الكرة إلى أيو ليسجل هدفه السابع في الدوري هذا الموسم مع الوصول إلى الدقيقة 70.

وتقدم بالاس إلى المركز 12 برصيد 36 نقطة وبفارق ثلاثة مراكز وثماني نقاط عن برايتون الذي لم يحقق أي فوز في أول ثماني مباريات بالدوري في عام ميلادي جديد لأول مرة منذ 1998 عندما كان ينافس آنذاك في الدرجة الرابعة.