شكرا لقرائتكم زيدان: مباراة برشلونة فرصة لتحسين أوضاع الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأن فريقه يمر بفترة "دقيقة" بعدما افتقد نغمة الانتصارات في آخر ثلاث مباريات خاضها بمختلف البطولات ولكنه أكد أن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد أمام برشلونة تمثل "فرصة لتغيير الأوضاع".

ويلتقي الفريقان على استاد "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد إذ تبدو المباراة فرصة مثالية أمام الريال للخروج من كبوته بشرط تحقيق الفوز على برشلونة واستعادة صدارة جدول المسابقة التي يحتلها برشلونة حاليا بفارق نقطتين أمام الريال.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل المباراة: إنها لحظة دقيقة. لم نحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات خضناها بمختلف المباريات كما لم نحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خضناها على ملعبنا. من يعرفون كرة القدم يعلمون أنها أشياء يمكن أن تحدث. يجب أن نتسم بروح إيجابية حتى نستطيع الخروج من هذه الفترة الدقيقة، لدينا الفرصة لتغيير الأوضاع وسنحاول.

ورغم كل هذا ، رفض زيدان منح المباراة أهمية أكبر. وقال : كل المباريات متماثلة. مباراة الأحد بثلاث نقاط. نعلم أنها مباراة مختلفة عن غيرها لكننا سنخوضها على ملعبنا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالمباراة وبعد هذه المباراة ، ستكون أمامنا 12 مباراة متبقية.

وأكد زيدان أنه طالب اللاعبين بالسيطرة على مجريات اللعب في المباريات بشكل أكبر مما كان عليه الفريق في مباراته الماضية التي خسرها 1 - 2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.