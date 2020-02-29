شكرا لقرائتكم هالاند.. فيرنر ولوتارو.. خيارات الريال لتعويض رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم محاولاته لتدعيم هجوم الفريق برأس حربة يستطيع تعويض الفريق عن الفراغ الذي تركه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكانت محاولتا الريال السابقتان لتعويض رحيل رونالدو باءتا بالفشل ، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال افتقد لاعبا اعتاد تسجيل 50 هدفا على الأقل في كل موسم وذلك عندما انتقل رونالدو إلى يوفنتوس ولكن الفريق ضم ماريانو دياز من ليون الفرنسي في 2018 ثم لوكا جوفيتش من إنتراخت فرانكفورت في صيف 2019 . ورغم هذا ، لم يستطع أي من اللاعبين تعويض الفريق عن جهود رونالدو حيث سجل دياز أربعة أهداف للفريق في 790 دقيقة وسجل جوفيتش هدفين في 770 دقيقة.

والآن ، يتأهب الريال لضم مهاجم ثالث في صيف هذا العام حال ظل يوفيتش على نفس المستوى حتى نهاية الموسم. ومع تراجع المستوى التهديفي للفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق منذ بداية العام الحالي ، تزايدت حالة القلق في "سانتياجو برنابيو" بشأن تسجيل الأهداف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء المطروحة الآن أمام الريال يبرز منها كل من لاوتارو مارتينيز وتيمو فيرنر وإيرلنغ هالاند.

وقد تكون العلاقة المتميزة بين الريال وبوروسيا دورتموند الألماني سببا في انتقال هالاند إلى صفوف الريال صيف هذا العام خاصة وأن اللاعب كان على رادار الريال منذ فترة وحتى قبل انتقاله لدورتموند مقابل 75 مليون يورو.

وإضافة لهذا ، لن يكلف هالاند الريال أحد الأماكن المخصصة في قائمة الفريق للاعبين غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي على عكس الحال بالنسبة للاوتارو مارتينيز.

ويركز الريال حاليا على النرويجي هالاند ولكنه ما زال يضع في حساباته الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.