بالأرقام.. تفوق كاسح للأهلي أمام صن داونز قبل صدام الليلة بدوري الأبطال.. ومروان محسن يقود الهجوم.. بث مباشر

يفتتح ستاد القاهرة الدولي أبوابه في السادسة مساء اليوم السبت، لاستضافة المباراة الهامة التي تجمع الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب الأفريقي، في دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق اليوم المباراة الـ7 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقين من قبل في 6 مواجهات، نجح الأحمر في تحقيق الفوز في 3 لقاءات وحسم التعادل في مباراتين وسقط الأحمر في مباراة وحيدة أيضا.

ويأتي أول لقاء جمع الفريقين في عام 2001 في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ونجح الأحمر في مباراة الإياب بتحقيق نتيجة ثلاثة أهداف دون رد. حسبما نشر موقع "الوطن".

وخلال المواجهات نجح المارد الأحمر في تسجيل في شباك الجنوب الأفريقي 9 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم متسلحا بـ30 ألف مشجع في مهمة الثأر من صن داونز الذي أطاح بالأحمر، من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد أن تغلب على أصحاب الرداء الأحمر بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، الذي ينطلق في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وضم تشكيل الأهلي كلا من:

‏حارس المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتسلح الأهلي بـ30 ألف مشجع في مهمة الثأر من صن داونز الذي أطاح بالأحمر، من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد أن تغلب على أصحاب الرداء الأحمر بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.