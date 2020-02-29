مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز kora star| رابط سريع on line

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد فريق صن داونز والتي ستقام اليوم السبت YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في المباراة التي ستجرى في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة

الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA مباراة النادي الاهلي المصري ضد نادي صن داونز الجنوب افريقي.

جول كورة وكان النادي الأهلي قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق صن داونز بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA LIVE ولكنه عاد وحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف فقط في المباراة التي أقيمت على ملعب برج

العرب بالإسكندرية GOAL KOORA ويسعى المارد الأحمر للإطاحة بصن داونز من أجل الثأر من الموسم الماضي KOORAHD.

يلا شوت حصري ويمكنكم متابعة البث الحصري المباشر لمباراة النادي الأهلي وفريق صن داونز عبر اليوتيوب وبدون تقطيع عبر بث الأسطورة ALASTORA وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في السنوات الماضية بشكل حصري GOAL KOORA.



لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)