جماهير الأهلي تبدأ بالهتاف للاعبي الفريق

بدأت جماهير فريق الأهلي، بإشعال مدرجات استاد القاهرة بهتافات قوية قبل انطلاق مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ومع اقتراب المباراة من الانطلاق قامت جماهير الأهلي بالهتاف قائلة "جمهور الأهلي كبير.. أفريقيا أو الرحيل - بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح". يذكر أن الأهلي كان ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على يد صن داونز، وهو ما يجعل المباراة ثأرية للفريق الأحمر وجماهيره لرد الاعتبار من خماسية الموسم الماضي.

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