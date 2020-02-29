‎تنفيذية العربي للصحافة الرياضية تجتمع في الرباط

تقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية إجتماعاً لها في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة تزامنا مع اقامة المباراة النهائية لبطولة محمد السادس للاندية العربية الابطال بكرة القدم خلال الفترة من 16 – 20 ابريل المقبل.

والتي سيتم خلالها تكريم نجوم الكرة العربية الفائزين بالاستفتاء الذي نظمه الاتحاد في الفترة الاخيرة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم وفق اتفاقية التعاون بين الطرفين.

وستعتمد اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برامج الاتحاد القادمة وخطة نشاطاته للعام الحالي واستعراض

مسيرة الإتحاد وبرامجه المستقبلية وارتباطاته العربية والاسيوية والدولية، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للاتحاد، من خلال اللجنة التي كلفها الاتحاد في الاجتماع الاول بوضع تصوراتها حول تعديل بعض مواد النظام الأساسي من خلال لجنة تضم عدداً من الزملاء من اعضاء اللجنة التنفيذية.

إلى جانب الاستماع لرؤساء اللجان المساعدة الدائمة التي تم تشكيلها مؤخرا حول برامج عمل تلك اللجان خلال الفترة القادمة والسبل

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الكفيلة بتفعيل عملها لخدمة الاعلام الرياضي في الوطن العربي .

‎و أكد محمد جميل عبد القادر رئيس الإتحاد على اهمية الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية باعتباره سيبحث في العديد من الامور التي تخص مسيرة الاتحاد الهادفة الى تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الاعلام الرياضي في الوطن العربي.

واشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه الإتحاد من أسرة الإتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم ودوره الهام في تطوير مسيرة الكرة العربية .

‎وأشاد أيضاً بالتعاون الكبير بين الإتحادات والروابط واللجان والجمعيات أعضاء الإتحاد العربي للصحافة الرياضية نظراً لتعاونها الكبير مع الاتحاد.