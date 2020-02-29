يلا شوت بث مباشر الاهلي وصن داونز Yalla live كورة ستار نــاو مشاهدة ماتش الاهلي وصن داونز مباشر AHLY الاسطورة

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داونز يوتيوب بدون تقطيع، في لقاء مهم للغاية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي يستضيف اليوم فريقها على أرضية استاد القاهرة الدولي فريق “صن داونز” الجنوب افريقي في لقاء ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا هذا اللقاء المنتظر منذ أن تم اجراء قرعة هذا الدور، حيث يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد وقوعه في المركز الثاني في مجموعته خلف النجم الساحلي بينما تصدر صنداونز مجموعته وحل الوداد في المركز الثاني.

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داونز، وقد قرر مجلس ادارة الفريق “المارد الأحمر” أن يكون متواجدا بالكامل اليوم لتقديم الدعم للاعبين بجانب 30 ألف من الجمهور، حيث ظهر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في تدريبات الفريق منذ عدة أيام وتحدث مع المدير الفني رينيه فايلر حول عدة أمور، وسيكون الخطيب هو رئيس بعثة الأهلي المغادرة لجنوب افريقيا مساء الغد.

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مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر Yalla shoot يوتيوب سيرفر رابط يلا شوت الجديد، يلا شوت الاهلي بث مباشر اليوم، وشهد استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفريق اليوم محل

جدل وخلاف كبير وكثير من التكنهات في ظل تأكيدات صحفية أن الاستبعاد ليس قرار فني ولكنه قرار اداري من مجلس الادارة، يأتي ذلك بسبب ما فعله كهربا في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك وأكدت بعض المصادر أنه الايقاف لن يكون طويلا حيث سيكون كهربا ضمن البعثة المسافرة للقاء العودة.

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داونزوجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وخط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – أحمد فتحي، عمرو السولية – أليو ديانج، جونيور أجايي – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات، مروان محسن.



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