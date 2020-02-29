يلا شوت بث مباشر الاهلي وصن داونز Yalla live كورة ستار نــاو مشاهدة ماتش الاهلي وصن داونز مباشر AHLY الاسطورة

يلا شوت بث مباشر الاهلي وصن داونز كورة ستار اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وصنداونز يوتيوب بدون تقطيع، في لقاء مهم للغاية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي يستضيف اليوم فريقها على أرضية استاد القاهرة الدولي فريق “صن داونز” الجنوب افريقي في لقاء ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا هذا اللقاء المنتظر منذ أن تم اجراء قرعة هذا الدور، حيث يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد وقوعه في المركز الثاني في مجموعته خلف النجم الساحلي بينما تصدر صنداونز مجموعته وحل الوداد في المركز الثاني.
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مشاهدة مباراة الاهلي وصنداونز
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وخط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – أحمد فتحي، عمرو السولية – أليو ديانج، جونيور أجايي – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات، مروان محسن.
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