زمالك ٢٠٠٣ يتعادل مع طلائع الجيش ببطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدف الزمالك في المباراة اللاعب محيي جمعة. ملعب النادي بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدف الزمالك في المباراة اللاعب محيي جمعة. يذكر أن الفريق يقوده فنيا سامح إسماعيل، ويعاونه سامي عبدالحليم وأحمد زكريا ، وحسني مسعد لحراس المرمي ، وخالد عبدالرسول أخصائي تأهيل ، ومحمد عبدالرحيم ميشو إداري للفريق.‎

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