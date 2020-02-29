Yalla Shoot| بث مباشر الاهلي وصن داونز كورة لايف AlAhly vs Sundowns يوتيوب كورة ستار الاهلي مباشر مباراة الذهاب

تقدم الآن بث مباشر الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الاهلي وماميلودي صنداونز بث مباشر كورة ستار al ahly vs sundowns يوتيوب بدون تقطيع، يترقب جمهور النادى الأهلي بشغف وقلق كبير مبارة اليوم في دوري أبطال أفريقيا بين المارد الأحمر وضيفه الثقيل صن داونز الجنوب افريقي، في مباراة يعتبرها الكثير من الجمهور هدية لرد الاعتبار لما حدث في الموسم الماضي حين خرج الأهلي من البطولة على يد هذا الفريق بعد مباراة كارثية سجلت أكبر هزيمة للنادي في البطولات الافريقية.

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الجودة، وتنطلق مواجهة اليوم بين الاهلي وصنداونز في تمام السادسة مساءا على ملعب القاهرة الدولي بحضور 30 الف مناصر أهلاوي، ويدخل رينيه فايلر هذا اللقاء بقائمة تخلو من رمضان صبحي الذي أصبح لغزا في الايام الأخيرة بعد أن تم الاعلان عن جاهزيته البدنية قبل أسابيع إلا أنه لم يشارك سوى في التدريبات قبل أن يصرح فايلر باصابته مجددا.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت الجديد Kora Star يلا شووت الاهلي، كورة اون لاين الاسطورة الاهلي بث مباشر، وخلت القائمة أيضا من محمود كهربا الذي قررت ادارة الاهلي تجميده ادارياً،

بسبب الأحداث الأخيرة في مباراة السوبر المصري للذي أقيم بدولة الامارات في العشرين من فبراير الحالي، والذي تم توقيع عقوبة عليه من الاتحاد المصري بالايقاف لنهاية الموسم الكروي وهو ما تم التظلم عليه، وتنوعت اراء الجماهير بين مؤيد ومعارض لقرار التجميد بسبب حاجة الفريق لجهوده في الوقت الحالي.

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وسنقوم بعرض البث المباشر قبل بداية اللقاء بقليل، يلا شوت الاهلي، رابط مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين، بث مباشر الاهلي ALAHLY YALLA SHOOT يلا شوت الاهلي بث مباشر ماتش الاهلي مباراة الاهلي اليوم ضد صن داونز كورة ستار اونلاين، الاسطورة بث مباِشر الاهلي نتيجة مباراة الاهلي ماتش الاهلي



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