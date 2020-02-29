بإلغاء قمة “يوفنتوس × الإنتر” .. هل تمكن فايروس كورونا من كرة القدم؟

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أول قرار بتأجيل مباريات في رزنامته، ضمن الدوريات الخمس الكبرى، بسبب خطورة تهديدات فايروس “كورونا” على ملاعب كرة القدم.

وبدأت الأخبار تتطاير من هنا وهناك، عن وجود إصابات بين لاعبي وجماهير كرة القدم، وفي ظل تجاوز رقم الحالات المصابة داخل المدن الإيطالية عن 600 حالة، تم اتخاذ القرار “المرير” في النهاية.

وكانت جماهير الكالتشيو تنتظر متابعة أهم مباريات الموسم المحلي، بين يوفنتوس والإنتر، والتي كانت ستقام على ملعب يوفنتوس بدون حضور جماهيري، ولكن في النهاية رأى الاتحاد الإيطالي أنه لا داعي لإقامتها من الأساس.

وتأجلت المواجهة لتلعب في منتصف شهر مارس القادم، رفقة 4 مباريات أخرى في الجولة السادسة والعشرين، والتي سوف تشهد إقامة المباريات، التي ستلعب في المدن الآمنة داخل إيطاليا، وتحديدًا المناطق الجنوبية.

وجاءت قائمة المباريات المؤجلة من الدوري الإيطالي كالتالي ..

ميلان × جنوى

بارما × سبال

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أودينيزي × فيورنتينا

ساسولو × بريشيا

يوفنتوس × الإنتر

وفي سياق متصل، تواجه الملاعب الإنجليزية خطرًا محققًا أيضًا، في أعقاب الكشف صباح السبت، عن انتقال أول عدوى مباشرة بين شخصين إنجليزيين.

وبات من المنتظر أن تنظر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق صحيفة “الجارديان” في احتمالية اتخاذ قرار، بلعب بعض المباريات بدون حضور جماهيري، إذا ما تزايد أعداد الحالات المصابة بالفايروس، الذي كان مصدره الصين.

واتفقت مع الرابطة الإنجليزية رابطة الدوري الإسباني، والتي صرح رئيسها “خافيير تيباس” صباح اليوم السبت، أنه بداية من الجولة القادمة في الليجا، سيتم وضع بنود داخل لائحة المسابقة، تمنح السلطات الحق بلعب مباريات بدون حضور جماهيري، نتيجة تهديدات الفايروس.