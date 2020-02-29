زيدان: سنفعل كل شيء من أجل النقاط الثلاث ونعرف طريقة التعامل مع ميسي

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، آخر استعدادات الميرنجي لمباراة برشلونة، المقرر لها، غدا الأحد، في الجولة 26 من الليجا.



وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها لحظة حساسة. يجب أن يكون تفكيرنا إيجابيًا ولا نسمع ما يقوله الآخرون. أعلم أن جمهورنا منزعج بعض الشيء، ولكننا بحاجة إليهم غدًا، وأن يكونوا معنا في سانتياجو برنابيو".



وأضاف: "من المهم أن نلعب بشكل جيد وأن نحقق النتيجة المطلوبة. ما حدث أمام مانشستر سيتي لا يجب أن يتكرر، ولكن هذه كرة القدم، وتلك الأمور تحدث، وسنبحث عن الأشياء الإيجابية من خلال تحليل المباراة السابقة".



وتابع: "النتائج لم تكن جيدة في المباريات الأخيرة. هذا صحيح وجماهيرنا لا ترغب في ذلك. نعلم أنه يمكننا تغيير الوضع، ونحن في حالة جيدة، ويجب أن يكون المشجعون معنا".



وواصل: "جميع مبارياتنا ستكون مهمة، وغدا هناك 3 نقاط علينا الحصول عليها، وسنفعل كل شيء من أجلها، ورغم عدم تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة على ملعبنا، ولكن يجب أن نظل إيجابيين".



وعن جلوس كروس على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي، علق: "عندما لا تحصل على نتيجة جيدة فإن الإعلام يقوم بتحليل كل شيء".



وزاد: "بعد أن جلس توني على مقاعد البدلاء، قاموا بكتابة كل شيء. لقد كان قرارا فنيا، واخترت لاعبا آخر للمشاركة في مركزه. هذا كل شيء ولا يمكن قول أي أمر آخر".



وتحدث زيدان عن ليونيل ميسي، قائلا: "كلنا نعرف مدى أهميته لبرشلونة، إنه النجم الأول لهم ونعلم ما سيقوم به، ونعلم ما يتعين القيام به. سنلعب ضد منافس لديه العديد من الأسماء الرائعة".



وأردف: "طرد وغياب رودريجو؟ إنه يتواجد في قائمة الفريق بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا يتواجد، ولدي العديد من اللاعبين في الفريق وسأختار القائمة لاحقًا".



واستطرد: "أحتاج الفوز باللقب للاستمرار مع ريال مدريد؟ هذا قرار شخص آخر. أعرف ماذا يجب علي القيام به. الصحافة تتحدث في الكثير من الأمور للحفاظ على وظيفتها، وأنا لدي ما أقوم به، لقد حققنا بعض النتائج السيئة ولكن رغبتي هي الاستمرار".



وحول مارتين برايثوايت مهاجم البارسا، قال زيدان: "إنه لاعب جيد. أنا لا أقيمه ولكن برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين والكلاسيكو دائمًا ما يشهد تواجد لاعبين كبار".



وأوضح زيدان أن فريقه غير متوتر بسبب الكلاسيكو: "نحن محظوظون لأننا قادرون على المشاركة في هذه المباريات، كما أنه يتبقى لنا 12 لقاء في الليجا وسنظل في سباق الدوري حتى إذا خسرنا. لا أعتقد أن الهزيمة ستنهي كل شيء".



وصرح: "عندما يخسر الفريق فإنه تتم المبالغة كثيرًا في التحليل، ما زلنا نعمل بجد ونتطلع إلى تغيير ذلك".



وأضاف: "الفريقان يقدمان موسما جيدا والفارق نقطتين فقط، وستكون هذه المباراة مهمة جدا. أعتقد يمكننا تقديم شيء رائع للجماهير".



وأكمل: "وصفة خاصة للكلاسيكو؟ القلب والعقل والاتحاد. هذا ما يفكر به الجميع هنا. سنعمل على تقديم كرة جميلة غدا".



وأتم: "يجب أن تكون الجماهير معنا غدا منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية. سنقدم كل شيء على أرضية الملعب.. لست قلقا لأننا فزنا في العديد من المباريات على مدار 4 أشهر، ويمكننا تسجيل الأهداف كما هو الحال دائما".







المصدر: موقع كورة