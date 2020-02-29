اونلاين | كورة لايف AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش الأهلي الآن beIN Yo

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كورة ستار مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت 29 فبراير الجاري، في دوري أبطال إفريقيا، KORA STAR الأهلي يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري الأبطال.

يلا شووت، حيث يبحث فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عن الفوز بالدور ربع النهائي من عمر البطولة، YALLA SHOOT الأهلي يبحث عن نتيجة طيبة للمنافسة على لقب البطولة.

ويسعى السويسري فايلر، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والذي سيتواجد بما يقرب من 30 آلاف متفرج، كورة حصري الأهلي يلعب مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل الفوز بنتيجة كبيرة وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من القاهرة، KORA7ASRY، الجماهير الحمراء تؤازر الفريق بكثافة.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت 29 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري الأبطال

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL صن داونز ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي.

لايف شووت حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق صن داونز، وهو يطمح في مصالحة جماهيره عقب هزيمة لقب بطولة السوبر المصري لصالح غريمه الزمالك مؤخرًا، LIVE SHOOT الأهلي يبحث عن التأهل أمام بطل جنوب إفريقيا.

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