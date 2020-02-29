اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف علي معلول بين سبورت المفتوحة

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BEIN SPORTS LIVE موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة

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KORA STAR تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز.. أفشة أساسياً

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حراسة المرمي : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمود متولي، أيمن اشرف، علي معلول وأحمد فتحي

خط الوسط : آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان وجيرالدو

خط الهجوم : مروان محسن.

KORA STAR تشكيل صن داونز المتوقع ضد الأهلي ..موسيماني يحضر مفاجآت

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