رياضة | فوز عرب الرمل وميت خلف وأبو حماد ودقادوس وخسارة أبو كبير في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز عرب الرمل وميت خلف وأبو حماد ودقادوس وخسارة أبو كبير في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات اليوم السبت، التي أقيمت بالمجموعة العاشرة، في دوري القسم الثالث، عن فوز عرب الرمل على حساب فاقوس، بهدفين دون مقابل.

خاض فريق عرب الرمل اللقاء فاقوس،بتشكيل تكون من، مبروك شحته، إيهاب عطا، محمد عادل عبد السميع، فهمي أبو الفتوح، أحمد ناصر، معتز جمال، محمود عاطف بيبو، حسين ابراهيم، يوسف فتحي، حاتم فرحات، عبد الرحمن السباعي عوف.

سجل هدفي الفوز لعرب الرمل، حاتم فرحات، في الدقيقة 3 للشوط الأول، وفهمي أبو الفتوح في الدقيقة 10 للشوط الثاني.

وحقق فريق ميت خلف فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب تلا، بهدفين مقابل هدف.

وخاض ميت خلف اللقاء بتشكيل ضم، مصطفى شيكو، هاني شاكر، محمود عمار مصطفي عادل، وأحمد فيليكس، ومحمود مرسي، وأحمد شعبان، وداني عبد الرزاق، ومحمود حسين تريكة وأحمد عبد الجواد أوسه، وحسين مدكور بوجي.

سجل هدفي الفوز لفريق ميت خلف داني، وأوسه، في الدقيقتين 31 و 40 بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل تلا هدف عن طريق السيد العجوز، مدافع ميت خلف بالخطأ في مرماه، من عرضية محمد المراكبي.

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أدار اللقاء الحكم خير الله سليمان،عاونه عبد الله عجيلة، ومطاوع محمد يوسف، وراقب المباراة فوزي عبد الغني.

وفاز مركز شباب ديرب نجم برباعيةمقابل هدف، على حساب فريق أبو كبير، وحقق دقادوس فوزا صعبا خارج ملعبه على حساب نادي ديرب نجم بهدف نظيف.

وحقق فريق مركز شباب أبو حماد فوزا ثمينا على حساب فريق ميت خاقان بهدفين دون مقابل.

وتعادل غزل شبين على ملعبه مع سرس الليان المتصدر، بدون أهداف، كما تعادل بلبيس على ملعبه مع الشرقية بنفس النتيجة.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 48 نقطة

2- الشرقية 40 نقطة

3- بلبيس 35 نقطة

4- عرب الرمل 33 نقطة

5- شباب تلا 32 نقطة

6- غزل شبين 30 نقطة

7- فاقـوس 29 نقطة

8- شباب ديرب 28 نقطة

9- ميت خاقان 26 نقطة

10- ميت خلف 24 نقطة

11- شباب أبو حماد 24 نقطة

12- دقادوس 22 نقطة

13- أبو كبير 16 نقطة

14 ديرب نجم 14 نقطة