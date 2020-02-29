رياضة | استبعاد مصطفى شوبير وجيرالدو من مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد مصطفى شوبير وجيرالدو من مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لاعبان من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. واستبعد فايلر كلا من مصطفى شوبير وجيرالدو دا كوستا. فيما دكة البدلاء كلا من :- علي لطفي - وليد سليمان - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - أليو بادجي - احمد الشيخ. Advertisements وضم تشكيل الأهلي كلا من :- ‏حراسة المرمى : محمد الشناوي ‏خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي خط الهجوم : مروان محسن.

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