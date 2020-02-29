رياضة | عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بعد قليل.

وستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

Advertisements

‏حراسة المرمى : محمد الشناوي

‏خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم : مروان محسن.