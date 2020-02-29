رياضة | عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، باستفزاز جماهير الأهلي فور وصول حافلة الفريق إلى ستاد القاهرة، قبل مواجهة الأهلي اليوم السبت، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

ونزل موسيماني إلى أرضية ستاد القاهرة، وأشار في وجه جماهير الأهلي بالخمسة، وذلك في إشارة إلى خماسية فريقه التي سجلها في مرمى الأهلي في مباراة الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما تلقى خمسة أهداف من صن داونز في مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وفي مباراة العودة سجل هدفًا واحدًا.