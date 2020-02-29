رياضة | جماهير الأهلي تؤازر لاعبي الفريق قبل انطلاق موقعة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تؤازر لاعبي الفريق قبل انطلاق موقعة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الجماهير النادي الأهلي بالهتاف للاعبين فور وصول حافلة الفريق الأحمر إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

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وهتفت الجماهير للاعبين وطالبتهم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا قائلة :"إفريقيا يا أهلي" كما قامت بالنداء على كلا لاعب لحظة نزوله من الأتوبيس.

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.