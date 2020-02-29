رياضة | وصول حافلة الاهلي استعدادا لمواجهة صن دوانز بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلة الاهلي استعدادا لمواجهة صن دوانز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وصول الفريق الأحمر جاء قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة ونصف حيث حرص الجهاز الفني للفريق الأحمر على تفقد أرضية الملعب.

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.