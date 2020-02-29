رياضة | طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز يتفقد أرضية الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز يتفقد أرضية الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وصن داونز على تفقد أرضية ملعب القاهرة الدولي فور وصوله مباشرة.

وفور وصول طاقم الحكام بقيادة الكونغولي نادالا قام بتفقد أرضية الملعب، حيث قام جمهور الفريق الأحمر بالهتاف بإسم الأهلي.

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.