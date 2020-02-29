رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيلة فريقه الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كابييرو.

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خط الدفاع : جيمس - ماركوس الونسو - توموري - كريستينسين - ازبيلكوتا.

خط الوسط : كوفاسيتش - جورجينهو - ماونت - بيدرو.

خط الهجوم : اولفيه جيرو.

وكان فريق تشيلسي قد حقق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.