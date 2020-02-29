رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020.. مشاهدة مباراة واتفورد ضد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020.. مشاهدة مباراة واتفورد ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم السبت 29 - 2 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ8"

الأهلي ضد صن داونز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الوداد البيضاوي ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث ضد تشيلسي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

واتفورد ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

نابولي ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ24"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمواجهتي هوفنهايم ضد بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند ضد فرايبورج، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ27"

باريس سان جيرمان ضد ديجون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"

الاتفاق ضد أبها، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الاتحاد ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.