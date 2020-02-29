رياضة | بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حارس ​مرمى ​ريال مدريد​ الاسباني، البلجيكي كورتوا​ أنه لا يخشى مواجهة قائد ​برشلونة​ ليونيل ميسي في مواجهة الكلاسيكو في الليجا.

وخلال تصريحات لشبكة فوكس سبورتس قال البلجيكي :" أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو؟ الوضع الحالي ليس كذلك، كان هذا حالي في الموسم الأول مع أتلتيكو، خاصة عندما تلعب في الكامب نو ضد كل هؤلاء النجوم".

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وتابع :" في تلك اللحظة، إذا لم تفكر في مواجهة ميسي ونجوم برشلونة، فبالتأكيد هناك خطأ ما".

وأكمل:" ميسي مثل أي لاعب آخر، لقد درسناه كما نفعل مع لاعب من سيلتا فيغو أو ليفانتي، لا يوجد فرق".

الا ان الحساب الرسمي لبرشلونة، رد على تصريحات كورتوا من خلال نشر مقطع فيديو لـ 9 أهداف أحرزها البرغوث في مرمى كورتوا.