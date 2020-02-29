رياضة | فيديو سخرية وفد صن داونز يظهر في محاضرة فايلر للاعبي الأهلي الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو سخرية وفد صن داونز يظهر في محاضرة فايلر للاعبي الأهلي الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم المصري والإفريقية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص، مباراة قوية عندما يستضيف المارد الأحمر نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة أخيرة منذ قليل مع اللاعبين بالفيديو، لتوضيح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل اللقاء المنتظر.

وفاجئ رينيه فايلر اللاعبين خلال المحاضرة، بعدما قام بعرض ضحكات وفد صن داونز، الذي حضر خلال قرعة دور الثمانية والسخرية من المارد الأحمر، بسبب خماسية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تُغادر بعثة الأهلي، مطار القاهرة الدولي إلى جنوب إفريقيا، مساء غدٍ الأحد من أجل بدء رحلة مباراة الإياب التي ستقام في بريتوريا 7 مارس المقبل.

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.