رياضة | بعد الفوز على الترجي.. الزمالك ينجح فيما فشل فيه الأهلي ويعادل رقم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على الترجي.. الزمالك ينجح فيما فشل فيه الأهلي ويعادل رقم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يحقق الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الجمعة 28-2-2020.

الزمالك كان قد فاز منذ عدة أيام على الترجي بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020، يوم 14-2-2020، ليحقق رقمًا مميزًا بتكرار الفوز مرتين متتاليتين في غضون أيام قليلة.

وبهذا فقد فاز الزمالك مرتين أمام الترجي التونسي في غضون 14 يوم فقط. الأمر الذي فعله الإسماعيلي عام 2003، عندما فاز على الترجي في 1-11-2003، بثلاثية مقابل هدف، ثم كرر فوزه بعد 14 يوم، بنفس النتيجة يوم 15-11-2003. الذهاب

الإياب

وهو ما فشل فيه الأهلي على الرغم من أنه أكثر فريق مصري واجه الترجي، إذ أنه في عام 2007، فاز الأحمر ذهابًا بثلاثية نظيفة يوم 20-7-2007، ولكنه تلقى الهزيمة ايابًا بهدف دون رد في 4-8-2007، أي بعد 14 يوم. الذهاب Advertisements

الإياب

وفي 3-10-2010 فاز الأهلي بثنائية مقابل هدف أمام الترجي، ثم خسر في 17-10-2010، بهدف دون رد، أي بعد 14 يوم. الذهاب

الإياب

وفي النهاية في 2-11-2018، انتصر الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ثم خسر بثلاثية نظيفة في 9-11-2018، أي بعد 6 أيام. الذهاب

الإياب