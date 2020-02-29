انت الان تتابع تأجيل خمس مباريات في الدوري الإيطالي للقدم بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إنها قررت تأجيل خمس مباريات في البطولة هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا بما في ذلك المباراة بين يوفنتوس حامل اللقب وانتر ميلان.
وستقام جميع المباريات الخمس المؤجلة في 13 مايو أيار المقبل.
ويشمل التأجيل أيضا مباريات ميلان وجنوة وبارما مع سبال وساسولو مع بريشيا وأودينيزي أمام فيورنتينا.
وكان من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وقال مسؤول رياضي في تصريح غير رسمي إن هيئات البث والجمهور لا يريدون إقامة المباريات بدون جمهور.
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