انت الان تتابع تأجيل خمس مباريات في الدوري الإيطالي للقدم بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشخاص يرتدون كمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روما يوم 25 فبراير 2020 قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إنها قررت تأجيل خمس مباريات في البطولة هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا بما في ذلك المباراة بين يوفنتوس حامل اللقب وانتر ميلان. وستقام جميع المباريات الخمس المؤجلة في 13 مايو أيار المقبل. ويشمل التأجيل أيضا مباريات ميلان وجنوة وبارما مع سبال وساسولو مع بريشيا وأودينيزي أمام فيورنتينا. Advertisements وكان من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا. وقال مسؤول رياضي في تصريح غير رسمي إن هيئات البث والجمهور لا يريدون إقامة المباريات بدون جمهور.

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