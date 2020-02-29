شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يعلق على تصريحات «فيرنر» بخصوص ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التصريحات التي أدلى بها مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر بخصوص ليفربول.

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وكان «فيرنر» قد عبر عن «فخره» بارتباط اسمه بالانتقال إلى ناد مثل ليفربول، في ضوء التقارير التي أشارت إلى رغبة الريدز في التعاقد مع الألماني الصيف القادم.

وقال «كلوب» لـ«سكاي سبورتس» تعليقًا على تلك التصريحات: «أفضل عندما تكون تصريحات اللاعبين تجاهنا إيجابية عوضًا عن قول (هذا آخر ناد يمكنني الذهاب إليه)».

وأضاف: «من وجهة النظر هذه فبالتأكيد تصريحاته لطيفة، ولكن هذا كل شئ، ليس هناك أي شئ آخر لقوله حول هذا الأمر».