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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة لمتابعة مباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت جماهير النادي الأهلي بالتوافد على استاد القاهرة الدولي، لدعم الفريق قبل ساعات من بدء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
عزز رجال الأمن من التواجد باستاد القاهرة لتأمين اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، وفتح رجال الأمن أبواب الاستاد لاستقبال الجماهير التي يبلغ عددها 30 ألف شخص منذ الساعة الواحدة ظهراً، وحتى قرب بدء المباراة.
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