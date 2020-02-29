شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يتحدث عن إيجابيات ودية الإسماعيلي أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالرباعي الشاب مدحت فقوسة ومحمد نصر ومصطفى فارس ومحمد الضرف، بعد تألقهم بشكل لافت للنظر خلال ودية أسوان أمس، موضحا أنهم يمثلون مستقبل النادى المشرق.

وفاز الإسماعيلي وديًا على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الاستعداد للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل، على ملعب الإسماعيلية بافتتاح الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف جوميز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نستعد في تلك المرحلة بكل قوة من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية فنية وبدنية مع علاء الأخطاء التي ظهرت جليا الفترة الماضية».

وأضاف: «هناك بعض اللاعبين في مرحلة التأهيل منهم فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدي حارس المرمى، بالإضافة لأحمد أيمن وسيكونوا جاهزين قبل انطلاق المنافسات الرسمية».

واختتم: «محمد حمدي زكي تماثل للشفاء من الإصابة مؤخرا وعودته ستضيف كثيرا لكونه أحد العناصر المهمة ضمن صفوف الفريق».