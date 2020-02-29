شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يتابع «ويليان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني موقف البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه الصيف القادم.

وحسب موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي، فإن المدير الفني للروخيبلانكوس، دييجو سيميوني، يريد ضم البرازيلي في صفقة انتقال حر إذا لم يستطع تشيلسي إقناع اللاعب بتمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولا يعتبر برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بالظفر بخدمات الاعب البرازيلي، إذ قد يواجه منافسة على توقيعه من قبل توتنهام الإنجليزي، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يأمل بدوره في العمل مع البرازيلي مجددًا بعد تدريبه له سابقًا أثناء توليه القيادة الفنية لتشيلسي.