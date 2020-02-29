شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل 5 مباريات في الدوري الإيطالي أبرزها قمة يوفنتوس وإنتر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إنها قررت تأجيل خمس مباريات في المسابقة مطلع هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا بما في ذلك القمة بين يوفنتوس حامل اللقب وانتر ميلان، المقررة غدًا.

وأوضحت الرابطة في بيان أن المباريات الخمس، وتشمل مواجهات ميلان أمام جنوة وبارما ضد سبال وساسولو ضد بريشيا وأودينيزي أمام فيورنتينا، ستقام في 13 مايو المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات ضمن جهود لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وقال مسؤول رياضي في تصريح غير رسمي إن محطات البث والجمهور لا يريدون إقامة المباريات في ملاعب خالية وكذلك تتخوف الأندية من خسارة ايرادات التذاكر.

وتم اكتشاف قرابة 900 عينة ايجابية مصابة بفيروس كورونا في ايطاليا وأغلقت المقاهي والمدارس لتتعطل الحياة اليومية في البلاد.

وقالت رابطة الدوري إن القرار اتخذ بعد أن وضعت في الاعتبار الجهود المستمرة للحكومة لحماية صحة المواطنين.

وتأجلت أربع مباريات كانت ستلعب الأسبوع الماضي ومنها مواجهة بين إنتر ميلان وضيفه سامبدوريا.

وستقام خمس مباريات في مواعيدها المحددة وتشمل لقاء لاتسيو مع بولونيا ونابولي مع تورينو اليوم السبت وليتشي ضد أتلانتا وكالياري ضد روما غدا الأحد بجانب مواجهة سامبدوريا وفيرونا بعد غد الاثنين.