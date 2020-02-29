شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يختار خليفته في برشلونة.. ويطالب النادي بالتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، أن يتعاقد فريقه مع مهاجم جديد من أجل التمهيد لرحيله قريبًا.

ولا يملك «سواريز» الكثير من الوقت في ملاعب كرة القدم بعد بلوغه سن الـ 33، فيما يبحث البلوجرانا عن مهاجم جديد يعوض رحيل هدافه الأوروجواني.

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وطالب «سواريز» برشلونة بالتعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، في حوار مع RAC1، موضحًا: «لاوتارو موهوب جدًا، هو لاعب في عامه الثاني فقط في إيطاليا ويلعب بمستوى عظيم».

وأضاف: «لكن اللاعبون لا يتخذون القرارات، أقول منذ عامين أنه سيكون من الجيد التعاقد مع مهاجم شاب لكي يبدأ في التأقلم والتعلم حتى وقت رحيلي».

ويغيب «سواريز» حاليًا عن برشلونة بعد تعرضه لإصابة في الركبة أجرى على إثرها لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية الموسم.