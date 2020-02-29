شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة» و«شيكابالا» يشاركان في مران الزمالك.. والجهاز الفني يطمئن على «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران اليوم لخوض برنامج تدريبي إضافي، رغم حرص الجهاز الفني على منح كل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي أمس راحة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تواجد الثنائي في التدريبات رفقة إسلام جابر وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن بجانب وجود 4 ناشئين في المران.

وفي سياق متصل، عقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعب يوسف إبراهيم أوباما، في حضور طبيب الفريق، للاطمئنان على إصابته بالركبة، والتي أبعدته عن مباراة الترجي التونسي أمس.

وسيحدد الجهاز الفني البرنامج التأهيلي للاعب لبدء تنفيذه بداية من مران الغد للاستعداد لمواجهة الترجي بمباراة الإياب.