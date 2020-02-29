شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس»: «لدي احترام هائل لميسي أحد الأفضل في التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث نجم وقائد نادي ريـال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، عن نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قبل مواجهتهما غدًا في الليجا.

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وقال «راموس»، في حوار مع القناة الرسمية لليجا الإسبانية: «لدي احترام هائل له، أعتقد أنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ ولدي احترام هائل له».

وأضاف «راموس»: «أتمنى ألا يكون في يومه الأحد، هذا سيعني أننا قمنا بعملنا، وبالإضافة إلى ذلك يمكننا الحصول على نتيجة طيبة».

واختتم قائد الميرنجي حديثه عن «ميسي» قائلًا: «أتمنى له الأفضل كزميل محترف ولكن فقط طالما لا يؤثر ذلك علينا بشكل سلبي. هو أمر صعب لكن له كامل احترامي، أعتقد أنه أحد الأفضل».