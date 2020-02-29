شكرا لقرائتكم خبر عن «جيسوس» يدخل على رادار يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على رادار نادي يوفنتوس الإيطالي.

وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، فقد قام المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتشي بعدة مهام استكشافية لمتابعة صاحب الـ 22 عامًا عن قرب، من أجل دراسة فكرة التعاقد معه الصيف القادم.

وخاض البرازيلي هذا الموسم 36 مباراة في جميع البطولات بقميص السيتيزنز سجل خلالها 18 هدفًا، ومن ضمنهم هدف التعادل لفريقه في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال في شباك ريـال مدريد الإسباني على ملعب الأخير، ما مهد الطريق لفريقه للعودة إلى المباراة وتحقيق فوز خارج ملعبه يرقبه بشدة من التأهل إلى ربع النهائي.