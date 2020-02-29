شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المصري محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر السوداني إثر حريق بفندق إقامة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توفى اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي، المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني، خلال حادث حريق نشب في فندق إقامة الفريق.

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ووفقًا لصحيفة البيان الإماراتية، فإنه بعد ساعات قليلة من نقل «العيسوي» إلى مستشفى الفؤاد، متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق «لاند أوركيد» في السوق المحلية بالخرطو، لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «العيسوي» قفز من الطابق الرابع للفندق، ومعه 4 من زملائه اللاعبين، وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة العيسوي هي الأخطر في رأسه.

وانضم العيسوي، الذي لعب في صفوف بلدية المحلة، لمريخ الفاشر نهاية العام الماضي، بعد أن كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمي، وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق مما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.