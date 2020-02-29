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زيدان يعرف اهمية ميسي ويهتم فقط بفريقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

كشف المدير الفني لنادي ​​ زين الدين ​زيدان​ عن أهمية وجود ليونيل ميسي مع ​​، قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين غدا الأحد ضمن الجولة 26 من على ملعب البيرنابيو مؤكدا ان الفريق الكتالوني جيد ونحن لن نركز على لاعب واحد.

وفي حديث صحفي قال زيزو: "ليونيل ميسي لاعب هام للغاية، ونعلم جدا اهميته في برشلونة وهو من لاعبيه الاساسيين".

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وأضاف: "برشلونة يمر بفترة رائعة وهو فريق جيد جدا، نحن نهتم فقط في انفسنا وسنواجه منافس رائع، ولا نركز على لاعب واحد فقط".

وعن غياب التسجيل في الفريق من قبل بنزيما ويوفيتش وماريانو دياز واصل قائلا: "أربعة أشهر نحقق الفوز في المباريات، وبدون إيدين هازارد، الشيء الأكثر أهمية أن يكون لدينا صلابة ومن ثم نبحث عن تسجيل الأهداف، وأثق في جميع اللاعبين".

وفيما يتعلق بغياب كروس أمام مانشستر سيتي اردف قائلا: "لم نخسر لأن كروس غاب عن المباراة، وخسرنا مباريات وتوني كان معنا".

وختم بالقول: " حين يخسر الفريق البعض يسعى للحصول على شيء ما وتحميله الخسارة، هذه الأشياء يمكن أن تحدث في أي لقاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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