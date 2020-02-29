ريال مدريد ينهي استعدادته للكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

أنهى فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، استعداداته لمواجهة ​برشلونة​ في ​كلاسيكو​ البرنابيو ضمن الجولة 26 من الليغا الاسبانية.



ويمكن لزيدان الاعتماد على جميع اللاعبين، عدا الثنائي المُصاب إيدين هازارد وماركو أسينسيو، والغائب للإيقاف رودريغو غوس.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فان الألماني توني كروس لاعب خط الوسط الذي غاب عن موقعة مانشستر سيتي في دوري الابطال قد يشارك اساسياً امام برشلونة.

وظهر كروس في التدريبات هادئًا، بجانب تبادله المزاح مع زملائه راموس وإيسكو.

يذكر ان برشلونة يتصدر ترتيب الليغا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.