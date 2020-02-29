البا وبيكيه سيتواجدان في الكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

اجرى نادي ​برشلونة​ الاسباني تدريباته الاخيرة استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي ​ريال مدريد​، حيث سيتواجه الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الليغا، على ملعب البيرنابيو.

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وشهدت التدريبات تواجد الظهير الايسر جوردي البا الذي اصيب في مباراة خيتافي، لليوم الثاني على التوالي وهذا ما قد يزيد من امكانية تواجده ضمن القائمة التي ستسافر إلى العاصمة مدريد لخوض المباراة.

وافادت تقارير صحفية ان المدافع جيرارد ​بيكيه​ تدرب بشكل طبيعي وهو كان يعاني من مشاكل في كاحل القدم الأيسر، خلال مواجهة نابولي بدوري الأبطال، لكنه جاهزا للكلاسيكو.

يذكر ان المدير الفني لفريق البرسا كيكي سيتيين استدعى عددا من لاعبي الشباب في برشلونة.