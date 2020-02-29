اخبار الرياضه

البا وبيكيه سيتواجدان في الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البا وبيكيه سيتواجدان في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

اجرى نادي ​​ الاسباني تدريباته الاخيرة استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي ​​، حيث سيتواجه الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الليغا، على ملعب البيرنابيو.

Advertisements

وشهدت التدريبات تواجد الظهير الايسر جوردي البا الذي اصيب في مباراة خيتافي، لليوم الثاني على التوالي وهذا ما قد يزيد من امكانية تواجده ضمن القائمة التي ستسافر إلى العاصمة مدريد لخوض المباراة.

وافادت تقارير صحفية ان المدافع جيرارد ​بيكيه​ تدرب بشكل طبيعي وهو كان يعاني من مشاكل في كاحل القدم الأيسر، خلال مواجهة نابولي بدوري الأبطال، لكنه جاهزا للكلاسيكو.

يذكر ان المدير الفني لفريق البرسا كيكي سيتيين استدعى عددا من لاعبي الشباب في برشلونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البا وبيكيه سيتواجدان في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا