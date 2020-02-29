انباء سارة لـ توتنهام بشأن عودة كين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، عن تطورًا جديدًا بشأن عودة الانكليزي هاري كين مهاجم ​توتنهام​ من الإصابة.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كاين خاض بالفعل أول تدريباته على أرض الملعب خلال عملية إعادة التأهيل.

Advertisements

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد التوقعات بشأن عودة قائد السبيرز للمشاركة في المباريات قبل الموعد المحدد.

وقد يلحق كين في آخر 7 جولات من الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات فريقه في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، في حال استمر الفريق في البطولتين.

وكانت التقارير تشير الى ان عودة كين ستكون في منتصف نيسان المقبل.