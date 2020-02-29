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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انباء سارة لـ توتنهام بشأن عودة كين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، عن تطورًا جديدًا بشأن عودة الانكليزي هاري كين مهاجم توتنهام من الإصابة.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كاين خاض بالفعل أول تدريباته على أرض الملعب خلال عملية إعادة التأهيل.
وأشارت إلى أن ذلك يؤكد التوقعات بشأن عودة قائد السبيرز للمشاركة في المباريات قبل الموعد المحدد.
وقد يلحق كين في آخر 7 جولات من الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات فريقه في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، في حال استمر الفريق في البطولتين.
وكانت التقارير تشير الى ان عودة كين ستكون في منتصف نيسان المقبل.
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