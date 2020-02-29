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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يتحدث عن مواجهة الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
وكالات
تحدث اللاعب البرتغالي في صفوف نادي يوفنتوس الايطالي عن اخر التحضيرات للمواجهة المنتظرة امام انتر غدا الاحد ضمن اطار الجولة 26 من عمر الدوري الإيطالي.
وفي حديث صحفي نقلته شبكة سكاي سبورتس قال الدون: "مواجهات اليوفي ضد إنتر ولاتسيو رائعة، من اللطيف خوض هذه المواجهات، ستكون مباراة الغد ضد مدرب وخصم رائع، لكننا سنحاول الفوز".
وعن قيادة المباراة بدون جمهور بسبب الاحتياطات المتخذة بسبب فيروس كورونا أضاف: "سنخوض اللقاء على ملعبنا ونسعى لتحقيق نتيجة رائعة، سيكون من الغريب خوض هذه المباراة المهمة بدون جمهور. إنه أمر ليس لطيفا، لكن الصحة العامة تبقى أهم شيء، يجب احترام قرار اللعب خلف أبواب مغلقة".
وتابع: "في بعض الأحيان، لا تستطيع فعل ما تقوم به في التدريبات أثناء المباراة، في بعض الأحيان تخسر وأحيانا تفوز".
وعن ساري واصل بالقول:"نحن نحترم أفكار المدرب، وأستعد للمباريات القادمة، وأحاول تقديم المساعدة للفريق واللاعبين بالأهداف والتمريرات الحاسمة، أنا مقتنع بأن موسمنا يمكن أن يكون رائعا وأن الأفضل لم يأت بعد".
وعن ضغط في المباريات اردف قائلا: "ربما أشعر في بعض الاحيان بمزيد من الضغط لأنني كريستيانو. الناس تتوقع الكثير مني، لكن هذا لا يقلقني، أنا مستعد لذلك".
وختم: "أنا سعيد، لأنني ألعب في أفضل فريق بإيطاليا وأتواجد مع أفضل لاعبين. لقد فزنا ببطولات خلال العام الماضي، واتمنى أن أفعل نفس الشيء هذا العام".
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