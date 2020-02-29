شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. جمهور الأحمر يتوافد على ستاد القاهرة .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توافدت جماهير النادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته المرتقبة والتي تجمعه في تمام السادسة مساءً مع صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقام مواجهة الأهلي وصن داونز في حضور 30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 الف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يفكر في الثأر من بطل جنوب افريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة بمصر ، كما يرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.
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