شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. جمهور الأحمر يتوافد على ستاد القاهرة .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافدت جماهير النادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته المرتقبة والتي تجمعه في تمام السادسة مساءً مع صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 ، وأستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، في الوقت الذي يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة في صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.

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