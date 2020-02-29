شكرا لقرائتكم شقيق نجم الأهلى يدعو بالفوز على صن داونز من قلب استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إسلام الشيخ شقيق لاعب الأهلى أحمد الشيخ على دعم الفريق الأحمر أمام صن داونز من المدرجات في المواجهة التي ستجمع كلا الفريقين في السادسة مساءا بإستاد القاهرة في إطار ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا .

و نشر شقيق الشيخ صورة له من المدرجات مرتديا قميص شقيقه لدعم الفريق معلقا :" إن شاء الله نكسب النهارده دعواتكم يلا " .



إسلام الشيخ

Advertisements

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.

ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث تطير البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج فى الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.

واستبعد رينيه فايلر 8 لاعبين من القائمة وهم كل من: حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.