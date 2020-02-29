لا تفوتك .. تعرف على موعد مباراة المصري ضد نهضة بركان فى الكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل المصري ضد نهضة بركان



يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي اليوم (السبت)، استعداداته لمواجهة نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية، والتى تشهد الظهور الأول لطارق العشري المدير الفني الجديد لأبناء المدينة الحرة بعد أن تولي المسؤولية خلفا لإيهاب جلال الذى أقيل بسبب سوء نتائج الفريق فى الأونة الأخيرة بالدوري،بالإضافة إلى خروجه من بطولة كاس مصر على يد المقاولون العرب.

موعد مباراة المصري ضد نهضة بركان



ويستضيف فريق المصري نظيره نهضة بركان فى التاسعة مساء غدا (الأحد)،بتوقيت القاهرة،على ستاد السويس الجديد فى حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة ،على أن تقام مباراة العودة 8 مارس الجارى بالمغرب.

المصري ضد نهضة بركان



وتأهل المصري البورسعيدى إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

المصري ضد نهضة بركان



ورصد مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية بالتشاور مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى وطارق العشرى المدير الفنى للفريق مكافأة ضخمة للاعبين شريطة الإطاحة بنهضة بركان المغربى خارج الكونفدرالية وحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائى للبطولة.

المصري ضد نهضة بركان

وعقد طارق العشرى اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أهمية حسم مواجهة نهضة بركان المغربى لصالحهم .

وحذر العشري مدافعيه من خطورة حمدى لشعير لاعب نهضة بركان، والذي يعد أحد أهم لاعبى الفريق المغربي، حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات.

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المصري ضد نهضة بركان



كان طارق العشرى أقام معسكر مغلق للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

المصري ضد نهضة بركان



على الجانب الآخر،أشاد مسئولو نهضة بركان بالاستقبال الجيد الذى قام به مسئولو المصرى تجاههم فور وصولهم لمطار القاهرة وتقديم الورود مع توفير كافة سبل الراحة للبعثة بالكامل ،مؤكدين أن الأمر سيقابل بالمثل فى المغرب فى لقاء العودة فى إطار أواصر الصداقة التى تجمع الأندية المصرية بالأندية المغربية.

المصري ضد نهضة بركان



ويسعى الجهاز الفني لنهضة بركان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد،لإراحة الأعصاب قبل مواجهة الإياب.

المصري ضد نهضة بركان



وشهدت المباراة الأخيرة لنهضة بركان تعادل سلبى مع سريع وادي زم، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المغربي ليرتفع رصيد نادي نهضة بركان إلى النقطة 32 نقطة بالمركز الثاني بترتيب الدوري المغربي، خلف المتصدر الوداد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في الانقضاض على صدارة المسابقة.

ويشار إلى أن تشكيلة فريق نهضة بركان عرفت عودة الحارس زهير لعروبي والعربي الناجي، بعد تعافيهما بشكل تام من الإصابة.